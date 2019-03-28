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Стала известна личность ростовского автогонщика, погибшего во время ралли под Геленджиком

Стала известна личность ростовского автогонщика, погибшего во время ралли под Геленджиком
Стала известна личность ростовского автогонщика, погибшего во время ралли под Геленджиком. Им оказался 33-летний Александр Е.

Напомним, авария произошла во время гонки чемпионата России по трофи-рейдам. Внедорожник, в котором находился штурман Александр, сорвался с горы. Ростовчанин скончался на месте. Пилота из Таганрога Михаила Ч. с травмами доставили в больницу.

Выяснилось, что Александр окончил школу в станице Багаевской и университет в Новочеркасске. В последнее время 33-летний мужчина жил и работал в Ростове. В свободное время он увлекался автогонками, участвовал в различных соревнованиях.

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