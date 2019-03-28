Стала известна личность ростовского автогонщика, погибшего во время ралли под Геленджиком



Стала известна личность ростовского автогонщика, погибшего во время ралли под Геленджиком. Им оказался 33-летний Александр Е.



Напомним, авария произошла во время гонки чемпионата России по трофи-рейдам. Внедорожник, в котором находился штурман Александр, сорвался с горы. Ростовчанин скончался на месте. Пилота из Таганрога Михаила Ч. с травмами доставили в больницу.



Выяснилось, что Александр окончил школу в станице Багаевской и университет в Новочеркасске. В последнее время 33-летний мужчина жил и работал в Ростове. В свободное время он увлекался автогонками, участвовал в различных соревнованиях.