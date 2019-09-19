Стала известна личность погибшего при пожаре в цехе в Ростовской области



Стала известна личность мужчины, погибшего в результате пожара в цехе в Ростовской области. Им оказался 39-летний работник цеха Александр Шемяков, передаёт DonDay Волгодонск.



Мужчина скончался утром 23 сентября. На производстве в посёлке Саловский, где он работал, произошло возгорание. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании электронагревательных приборов. Судя по всему, Александр решил прогреть подвальное помещение, в котором находился. Пламя разгорелось на площади десять квадратных метров. Шемяков отравился продуктами горения и умер на месте ЧП.



К тушению привлекались 15 пожарных и четыре единицы техники.