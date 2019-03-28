Автогонщик из Ростова погиб во время ралли под Геленджиком



Автогонщик из Ростова-на-Дону погиб во время ралли на внедорожниках под Геленджиком. Трагедия случилась во время Чемпионата России по трофи-рейдам в селе Адербиевка. О ДТП рассказали организаторы ралли.



Известно, что внедорожник участников из Ростовской области во время гонки перевернулся. В результате штурман скончался на месте. Пилот экипажа получил травмы.



– Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в больницу Геленджика, – сообщили организаторы.