Средняя цена на «вторичку» в Ростове подскочила до 5,9 миллиона рублей

Фото: DonDay.ru.

В Ростове продолжает расти цена на недвижимость, в том числе на вторичное жилье. По данным за второй квартал 2024 года (апрель-май), стоимость достигла 5,9 миллиона рублей. Это на 2% больше, чем за период январь-март. За несколько месяцев цена подскочила на 100 с лишним тысяч рублей.По информации онлайн-платформы «Авито Недвижимость», в донской столице один квадратный метр вторичного жилья оценивается примерно в 120 тысяч рублей.По сравнению с лидерами в рейтинге цен на «вторичку» в Ростове, не так уж и дорого. Например, в Москве квадратный метр стоит в среднем 375 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 218.