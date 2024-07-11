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Средняя цена на «вторичку» в Ростове подскочила до 5,9 миллиона рублей

Средняя цена на «вторичку» в Ростове подскочила до 5,9 миллиона рублей
В Ростове продолжает расти цена на недвижимость, в том числе на вторичное жилье. По данным за второй квартал 2024 года (апрель-май), стоимость достигла 5,9 миллиона рублей. Это на 2% больше, чем за период январь-март. За несколько месяцев цена подскочила на 100 с лишним тысяч рублей.

По информации онлайн-платформы «Авито Недвижимость», в донской столице один квадратный метр вторичного жилья оценивается примерно в 120 тысяч рублей.

По сравнению с лидерами в рейтинге цен на «вторичку» в Ростове, не так уж и дорого. Например, в Москве квадратный метр стоит в среднем 375 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 218.
Фото: DonDay.ru.
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