Средневековые сосуды для хранения химических препаратов нашли в Азове



Археологи в Азове обнаружили сферические сосуды, покрытые сложным необычным орнаментом. Тара, по словам учёных, предназначалась для хранения химических препаратов.



- Прежде всего, в них держали ртуть, - добавил завотделом археологии Андрей Масловский. - Существуют другие фантастические предположения относительно их предназначения. Некоторые говорят, что это были пивные кружки, светильники и даже бомбы.



В данный момент раскопки ведутся в центре Азова, на Петровском бульваре. В ходе работ учёные обнаружили несколько фрагментов таких сфероконусов. Им посчастливилось найти и два практически целых сосуда. Каждый из них покрыт сложным богатым орнаментом. На одном нанесён узор в виде листьев, другой покрыт маленькими розетками с сердцевиной из кусочков глазури.

