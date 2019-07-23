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Большой фрагмент 700-летнего надгробия обнаружили в центре Азова

Большой фрагмент 700-летнего надгробия обнаружили в центре Азова
Уникальный фрагмент древнего надгробия нашли во время раскопок в Азове. В коллекции местного музея-заповедника до этого момента находились только небольшие обломки, и то немного. В эпоху Золотой Орды, почти 700 лет назад, в Азаке были установлены тысячи надгробий. Пожилые азовчане говорят, что их можно было увидеть в городе вплоть до середины 20-го века.

В ходе раскопок на Петровском бульваре археологи нашли верхнюю часть могильного камня, который был разбит ещё в 14-м веке. Его обнаружили в заполнении землянки, то есть древние жители использовали его в качестве стройматериала.

Заведующий отделом археологии Андрей Масловский сообщил несколько занимательных фактов о находке. Край надгробия оформлен растительным орнаментом. С одной стороны на плите нанесён геометрический узор, который воспроизводит мозаичный декор.

На обратной стороне, как и на большинстве золотоордынских надгробий, изображена лампа.

- Есть один элемент, который мы не ожидали увидеть, - добавил Андрей Николаевич. - Выяснилось, что на плиты наносили роспись краской. До наших дней рисунок остался только в той части, которая была наиболее защищена от влаги.

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