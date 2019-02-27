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Археологи нашли в Азове кувшин с чудом сохранившейся трёхцветной росписью

Археологи нашли в Азове кувшин с чудом сохранившейся трёхцветной росписью
Археологи Азовского музея-заповедника обнаружили кувшин с редкой трёхцветной росписью. В основном все найденные сосуды имеют монохромную раскраску коричневых оттенков. Этот же экземпляр покрыт сложным рисунком белого, красного и чёрного цветов.

- Это ещё одно доказательство того, что мы не всегда понимаем наших предков. Вещь очень редкая из-за того, что эти три красителя — не водостойкие, - рассказал завотделом археологии Анрдей Масловский. - За столетия, проведённые в земле, они стали легко смываться. Самое интересное, что сосуды служили для хранения воды. Неизвестно, как такой рисунок мог сохратиться на кувшине, который постоянно соприкасался с жидкостью.

Во время реставрации экспонат покроют бесцветным лаком, чтобы сохранить рисунок, так как краска исчезает не только при обработке водой, но даже если провести пальцами. В музее эта находка стала второй с подобной росписью, поэтому она очень ценна для археологов.

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