Среди новых заражённых коронавирусом на Дону больше всего людей от 46 до 65 лет
Фото для иллюстрации: surgutokb.ru
Больше всего новых заболевших COVID-19 в Ростовской области — люди в возрасте от 46 до 65 лет. Данные о возрасте пациентов сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.
В течение последнего дня диагноз «коронавирус» поставили 141 жителю региона. Среди них — 19 детей, 44 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 63 — от 46 до 65 лет, 14 — от 66 до 79 лет, 1 — старше 80 лет.
Всего в регионе зарегистрировали 4 428 официально подтверждённых случаев заболевания COVID-19. В больницах находятся 489 пациентов, 28 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Жертвами вируса за весь период стали 36 жителей Ростовской области.