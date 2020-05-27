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Среди новых заражённых коронавирусом на Дону больше всего людей от 46 до 65 лет

Среди новых заражённых коронавирусом на Дону больше всего людей от 46 до 65 лет
Фото для иллюстрации: surgutokb.ru
Больше всего новых заболевших COVID-19 в Ростовской области — люди в возрасте от 46 до 65 лет. Данные о возрасте пациентов сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

В течение последнего дня диагноз «коронавирус» поставили 141 жителю региона. Среди них — 19 детей, 44 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 63 — от 46 до 65 лет, 14 — от 66 до 79 лет, 1 — старше 80 лет.

Всего в регионе зарегистрировали 4 428 официально подтверждённых случаев заболевания COVID-19. В больницах находятся 489 пациентов, 28 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Жертвами вируса за весь период стали 36 жителей Ростовской области.

Теги: коронавирус в Ростове

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