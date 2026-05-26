Над Азовским морем 26 мая уничтожили БПЛА

Над акваторией Азовского моря 26 мая сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.Дежурные средства ПВО работали в период с 8:00 до 20:00.За это время над регионами страны перехватили шесть беспилотников самолетного типа. Их сбили над Белгородской областью, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.