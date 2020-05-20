Среди новых заболевших COVID-19 в Ростовской области — 11 детей
Часть новых пациентов с коронавирусом в Ростовской области — дети. Всего в течение суток зарегистрировали 138 инфицированных.
Как рассказали в правительстве донского региона, 54 человека — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 55 — в возрасте от 46 до 65 лет, 17 — в возрасте от 66 до 79 лет, 2 — старше 80 лет и 11 детей. В общей сложности за весь период COVID-19 выявили у 3 064 дончан. В больницах лежат 432 пациента. Остальные находятся на домашнем лечении.
От новой инфекции скончались 34 человека. Большая часть из них имела хронические заболевания. Некоторые слишком поздно обратились за медицинской помощью.