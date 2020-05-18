Большая часть новых пациентов с коронавирусом на Дону — люди младше 45 лет
В Ростовской области чуть менее половины заражённых коронавирусом, диагноз которых подтвердился за последние сутки, - младше 45 лет. Об этом сообщили в правительстве донского региона.
Всего в течение дня COVID-19 выявили у 139 человек. Среди них 61 — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 49 — от 46 до 65 лет, 12 — от 66 до 79 лет, 5 — старше 80 лет, а также 12 детей. Все они — жители 25 городов и районов Ростовской области.
Всего в регионе зафиксировали 2 784 инфицированных. От новой болезни умерли 33 человека. В тяжёлом состоянии находится 21 пациент. Эти больные не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.