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Большая часть новых пациентов с коронавирусом на Дону — люди младше 45 лет

Большая часть новых пациентов с коронавирусом на Дону — люди младше 45 лет
В Ростовской области чуть менее половины заражённых коронавирусом, диагноз которых подтвердился за последние сутки, - младше 45 лет. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Всего в течение дня COVID-19 выявили у 139 человек. Среди них 61 — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 49 — от 46 до 65 лет, 12 — от 66 до 79 лет, 5 — старше 80 лет, а также 12 детей. Все они — жители 25 городов и районов Ростовской области.

Всего в регионе зафиксировали 2 784 инфицированных. От новой болезни умерли 33 человека. В тяжёлом состоянии находится 21 пациент. Эти больные не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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