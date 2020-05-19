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Среди новых заражённых коронавирусом на Дону — 20 пенсионеров

Среди новых заражённых коронавирусом на Дону — 20 пенсионеров
Появилась информация о возрасте новых пациентов с коронавирусом в Ростовской области. Большая их часть — люди младше 45 лет. Информацию сообщили в правительстве региона.

Всего на территории Дона — 2 962 подтверждённых случая заболевания COVID-19. За последний сутки выявлен 142 инфицированных. Среди них 65 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 44 — от 46 до 65 лет, 14 — от 66 до 79 лет, 6 — старше 80 лет, 13 — дети.

Лечение в стационарах получают 430 пациентов, 20 — в тяжёлом состоянии, они подключены к ИВЛ. Жертвами COVID-19 стали уже 33 жителя Ростовской области.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростове

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