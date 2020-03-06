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Среди городов донского региона Ростов стал лидером по ценам на молочные продукты и рыбу

Среди городов донского региона Ростов стал лидером по ценам на молочные продукты и рыбу
Стали известны средние цены на основные продукты питания среди городов донского региона. Ростов стал лидером по стоимости большого количества товаров.

В Южной столице самыми дорогими оказались курица (127 рублей за килограмм), баранина (414 рублей), варёная колбаса (357 рублей), охлаждённая рыба (168 рублей), подсолнечное масло (98 рублей) и маргарин (119 рублей). Также ростовчане больше всех платят за творог (326 рублей), стерилизованное молоко (82 рубля за литр), сыр (520 рублей), соль (14 рублей), вермишель (79 рублей), чёрный и белый хлеб (50 и 42 рубля), а также яблоки (78 рублей).

В тройку лидеров Ростов-на-Дону попал по ценам на сахар (27 рублей за килограмм), яйца (56 рублей за десяток), морковь и картофель (23 рубля), капусту (21 рубль), лук (24 рубля), рис (57 рублей) и пшено (56 рублей).

Среди городов донского региона в Ростове самыми дешёвыми оказались полукопчёная колбаса (444 рубля), свинина (244 рубля), сливочное масло (510 рублей), гречка (55 рублей) и чёрный чай (783 рубля за килограмм).

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