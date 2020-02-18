Среди городов ЮФО Ростов занял первое место по стоимости хлеба, рыбы и молочных продуктов



Ростов-на-Дону оказался лидером среди городов ЮФО по стоимости нескольких продуктов питания. Соответствующие данные предоставил Ростовстат.



Донская столица занимает первое место по ценам на курицу (128 рублей за килограмм), баранину (402 рубля), варёную колбасу (356 рублей), мороженую рыбу (167 рублей) и маргарин (120 рублей). Также самой высокой в округе оказалась стоимость творога (325 рублей за кило), стерилизованного молока (81 рубль за литр), сыра (522 рубля), соли (13 рублей), белого и чёрного хлеба (42 и 51 рубль соответственно), риса (58 рублей) и яблок (78 рублей).



В тройку лидеров Ростов вошёл по ценам на сливочное и подсолнечное масла (516 и 97 рублей соответственно), сметану (222 рубля за килограмм), сахар (28 рублей), вермишель (76 рублей), морковь и картофель (23 рубля), а также капусту (21 рубль).



По некоторым позициям, наоборот, стоимость оказалась намного ниже, чем в других городах ЮФО. Так, меньше всего ростовчане платят за говядину (341 рубль), свинину (242 рубля), куриные яйца (59 рублей), чёрный чай (79 рублей за упаковку), муку (33 рубля) и гречку (54 рубля).