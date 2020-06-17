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Среди городов Дона в Ростове самыми дорогими оказались курица, хлеб и молоко

Среди городов Дона в Ростове самыми дорогими оказались курица, хлеб и молоко
Названы средние цены на продовольственные товары в донском регионе. Данные предоставили в Ростовстате.

Среди городов региона Ростов лидирует по ценам на ряд продуктов. Так, самыми дорогими в донской столице оказались курица (129 рублей за килограмм), варёная колбаса (357 рублей), подсолнечное масло (102 рубля), маргарин (126 рублей), творог (332 рубля), стерилизованное молоко (83 рубля), соль (14 рублей), чёрный и белый хлеб (50 и 43 рубля соответственно), пшено (58 рублей) и яблоки (119 рублей).

Также Ростов занимает первые строчки по стоимости баранины (423 рубля), мороженой рыбы (163 рубля), сыра (526 рублей), риса (65 рублей) и вермишели (80 рублей).

Самые дешёвые в южной столице свинина (250 рублей), гречка (74 рубля) и лук (37 рублей).

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