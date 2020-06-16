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Спутник заметил военную технику на границе Ростовской области и ЛНР

Спутник заметил военную технику на границе Ростовской области и ЛНР

Возле границы Ростовской области и Луганской Народной Республики зафиксировали движение военной техники. Об этом сообщают эксперты Inform Napalm со ссылкой на сотрудников ОБСЕ.

Специалисты предоставили снимки, сделанные с помощью беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса. По данным экспертов, один из них был сделан вблизи госграницы в Ростовской области, недалеко от Каменского района. Ближайший населенный пункт - хутор Аникин. Авторы предположили, что техника выехала с территории России и направилась в ЛНР.

Добавим, что в Каменском районе расположена воинская часть. Не исключено, что военная техника направлялась именно туда. На представленных снимках также невозможно определить, перемещение какой именно техники зафиксировали эксперты.


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