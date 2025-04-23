Карантин из-за бешенства лисы могут ввести в одном из районов Ростовской области

Фото: администрация Волгодонского района РО

В Ростовской области в одном из районов могут ввести карантин из-за бешенства. Информацию об этом сообщили на сайте администрации Волгодонского района 22 апреля.Недалеко от хутора Фролов местная жительница нашла мёртвую лису. По её мнению, вероятной причиной гибели дикого зверя стали домашние собаки, которые могли её задушить.О находке трупа лисы женщина сразу же уведомила Волгодонскую ветеринарную станцию. Прибывшие на указанное место эксперты забрали тело животного, поместив его в специальную упаковку, и отправили в лабораторию для проведения анализа на наличие вируса бешенства.В администрации Волгодонского района сообщили, что участок местности, где была обнаружена мертвая лиса, был обработан дезинфицирующими средствами."В настоящий момент выполняются все требуемые процедуры, соответствующие существующим ветеринарным стандартам и регламентам", - говорится в официальном заявлении.