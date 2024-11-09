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В Ростовской области зафиксирован случай обнаружения бешенства у барсука

В Ростовской области зафиксирован случай обнаружения бешенства у барсука
В Ростовской области зарегистрирован первый случай бешенства у дикого барсука за длительное время. Об этом рассказала Наталья Леонова, главный ветеринар ГБУ РО «Миллеровская межрайонная СББЖ».

На территории Дегтевского сельского поселения жители обнаружили мертвого барсука и отправили его труп на исследование. Оно показало, что животное было заражено бешенством, это, вероятно, и стало причиной его смерти. Медик отметила, что данный случай выявлен в дикой природе.

В настоящее время в регионе принимаются меры по предотвращению дальнейшего распространения инфекции. В частности, местных жителей призывают вакцинировать своих домашних животных. Также следует оперативно сообщать ветеринарам о любых подозрениях по поводу бешенства и случаях укусов, чтобы можно было принять меры по изоляции.

Профилактика включает вакцинацию домашних, бродячих и диких животных, а также организацию карантина. Люди, укушенные инфицированным животным, должны как можно скорее обработать место укуса, тщательно промывая рану и проводя иммунизацию антирабической вакциной. Важно помнить, что на поздних стадиях болезни эффективных методов лечения нет.
Фото: Газета Наш Край.
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