Спорный объект: в чьих интересах власти Ростова «продавливают» проект надземного перехода к ТЦ «Вавилон»





Власти Ростова вновь подняли вопрос о строительстве надземного пешеходного перехода на проспекте Космонавтов. Несколько лет назад эта идея уже была отвернута горожанами. Тем не менее городская администрация пытается реанимировать проект строительства объекта. Чиновники уже предприняли конкретные действия для того, чтобы переход всё-таки появился.



Углубляясь в историю вопроса, следует вспомнить, что еще в начале 2000-х на проспекте Космонавтов было два наземных пешеходных перехода. Один из них располагался недалеко от площади Космонавтов, второй – рядом с ТЦ «Вавилон». Во время реконструкции проезжей части «зебру» рядом с кольцом убрали.



Горожане попросили вернуть переход, но в ответ им был предложен совершенно иной вариант. В 2017 году администрация Ростова провела публичные слушания, на которых обсуждался вопрос строительства надземного пешеходного перехода рядом с ТЦ «Вавилон». Ростовчане не одобрили предложение. Во-первых, сам по себе объект неудобен. Он труднодоступен для людей с ограниченными возможностями. Как показала практика, пандусы на таких переходах слишком узкие и крутые, а лифты в большинстве случаев не работают. В Ростове этому есть масса примеров.



В результате под нажимом общественности от идеи отказались. Вместе с тем, «зебру» напротив ТЦ «Вавилон» было решено перенести на 50 метров ближе к площади Космонавтов. Такой вариант стал вполне приемлемым, так как в этом случае переход был бы ближе и к «Северному» рынку, и к магазинам, и к поликлинике, и другим социальным объектам. Изменения соответствовали запросам местных жителей. Но то, что произошло потом, даёт понять: главное в этой истории - не интересы ростовчан.



Решение о переносе «зебры» так и не было реализовано. Зато в январе 2020 года власти снова инициировали вопрос о строительстве надземного перехода. Предлагается возвести объект, который заменит наземный переход рядом с ТЦ «Вавилон» и станет ещё дальше от площади Космонавтов.



Таким образом, объект должен появиться на расстоянии 400 метров от ближайшего наземного перехода в одну сторону и 350 метров – в другую. По мнению местных жителей, удобней было бы построить его ближе к улице Волкова, но не к Капустина. Или же просто вернуть два наземных перехода, как это было раньше.



В то же время самым удобным и приемлемым вариантом, как для пешеходов, так и для водителей, стал бы подземный переход. В отличие от надземного, он гораздо безопаснее и удобнее в использовании. В подземном переходе меньше спуски и подъёмы, шире проёмы. Соответственно, они более приспособлены для маломобильных групп населения. Учитывая, что новый объект планируется построить в очень оживлённом месте, подземный переход стал бы идеальным решением. Именно такой вариант несколько лет назад предлагала компания «Донские зори». Переход предлагалось построить на условиях государственно-частного партнерства.



Почему администрация города не рассмотрела предложение инвестора, неизвестно. Складывается впечатление, что мэрия действует в интересах другого фигуранта.



Надземный пешеходный переход на Космонавтов планируется построить за счёт средств ТЦ «Вавилон». Как удалось узнать, проект предполагает строительство террасы над парковкой торгового центра. Получается, что пешеходы будут попадать сразу в ТЦ. То есть людей попросту лишают альтернативного пути.



К слову, в этом случае линия границы территории общего пользования будет проходить по фасаду здания. Перейдёт ли площадка, «захваченная» красной линией, муниципалитету, или ее будут использовать лишь в интересах бизнеса?