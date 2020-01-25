В Ростове через проспект Космонавтов построят надземный переход



В районе Северного рынка в Ростове построят надземный пешеходный переход. Дорожный объект должен появиться на проспекте Космонавтов. Информация об этом опубликована на сайте городской думы.



До начала строительства проект перехода должен пройти процедуру публичных слушаний. Дата обсуждения пока не назначена.



Возвести объект планируется в районе торгового центра «Вавилон», расположенного рядом с рынком. В настоящее время перейти проезжую часть к комплексу можно только по пешеходному переходу со светофором. Строительство надземного перехода профинансируют владельцы торгового центра.