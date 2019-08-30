В Ростове на Шолохова построят ещё один подземный переход



На строительство подземного пешеходного перехода в Ростове потратят 107 миллионов рублей. Объект дорожной инфраструктуры появится на проспекте Шолохова.



Переход построят рядом с Октябрьской площадью на пересечении проспекта Шолохова и переулка Кривошлыковского. В настоящее время Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры ищет подрядчика, который выполнит работы.



На возведение перехода отводится 8,5 месяца с момента заключения контракта. По условиям контракта, гарантия на объект даётся на 8 лет. Итоги конкурса подведут 9 сентября.



Добавим, что недалеко от планируемого объекта находится другой подземный пешеходный переход. Его строительство завершили в 2015 году. Стены перехода украшены фотографиями периода Великой Отечественной войны.