В Ростовской области приступили к масштабной дезинфекции улиц
На Дону приступили к масштабной дезинфекции улиц. 4 апреля на обработку общественных пространств вышли спасатели в 12 городах и районах области.
По данным донского правительства в регионе работают 15 расчётов - 15 единиц техники и 40 человек. Дезинфекция проводится в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Белой Калитве, Новошахтинске, Миллерове, Звереве, Аксайском, Шолоховском, Мясниковском, Усть-Донецком и Чертковском районах.
- Обработка проводится аэрозольным методом на центральных улицах посёлков, вокзалах, парковках возле крупных супермаркетов, - сообщили в правительстве Ростовской области.
В Ростове-на-Дону к обработке привлечены силы Донского спасательного центра. К мероприятиям специалисты приступили в полдень 4 апреля.
В донской столице в дезинфекции задействованы пять расчётов.
- В группе - четыре человека, максимальная производительность одного расчёта - обработка участка шириной пять метров и длиной один километр в час, - рассказали в администрации города.
Напомним, по данным на 4 апреля, в Ростовской области под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус находятся почти 4,5 тысячи человек. В регионе девять подтверждённых случаев COVID-19.