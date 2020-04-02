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В Ростовской области приступили к масштабной дезинфекции улиц

В Ростовской области приступили к масштабной дезинфекции улиц

На Дону приступили к масштабной дезинфекции улиц. 4 апреля на обработку общественных пространств вышли спасатели в 12 городах и районах области.

По данным донского правительства в регионе работают 15 расчётов - 15 единиц техники и 40 человек. Дезинфекция проводится в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Белой Калитве, Новошахтинске, Миллерове, Звереве, Аксайском, Шолоховском, Мясниковском, Усть-Донецком и Чертковском районах.
- Обработка проводится аэрозольным методом на центральных улицах посёлков, вокзалах, парковках возле крупных супермаркетов, - сообщили в правительстве Ростовской области.



В Ростове-на-Дону к обработке привлечены силы Донского спасательного центра. К мероприятиям специалисты приступили в полдень 4 апреля.

В донской столице в дезинфекции задействованы пять расчётов.
- В группе - четыре человека, максимальная производительность одного расчёта - обработка участка шириной пять метров и длиной один километр в час, - рассказали в администрации города.

Напомним, по данным на 4 апреля, в Ростовской области под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус находятся почти 4,5 тысячи человек. В регионе девять подтверждённых случаев COVID-19.

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