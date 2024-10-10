Сотни ростовчан останутся без воды на сутки в Советском районе
В Ростове часть Советского района останется без воды на сутки. Информацию об этом сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков 10 октября.
Причиной временного отключения стали ремонтные работы на водопроводе по улице 2-й Краснодарской, 129. Сотни домов будут переподключать от старого водопровода к новому. Воды не будет в пределах улиц Гризодубовой – Малиновского – Каширской – Стачки.
Восстановить водоснабжение планируют 11 октября до 9:00.