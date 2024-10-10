Сотни ростовчан останутся без воды на сутки в Советском районе

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В Ростове часть Советского района останется без воды на сутки. Информацию об этом сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков 10 октября.Причиной временного отключения стали ремонтные работы на водопроводе по улице 2-й Краснодарской, 129. Сотни домов будут переподключать от старого водопровода к новому. Воды не будет в пределах улиц Гризодубовой – Малиновского – Каширской – Стачки.Восстановить водоснабжение планируют 11 октября до 9:00.