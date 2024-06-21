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Жители Ростова с 25 июня на сутки останутся без воды

Жители Ростова с 25 июня на сутки останутся без воды
В Ростове жители нескольких улиц останутся без воды на сутки. Информацию об этом сообщает Ростовводоканал.

Временные ограничения начнут действовать с 25 июня с 09:00 по 26 июня до 09:00. Проблемы с водой возникнут в границах: Стачки - ул. Тружеников - Батуринская - Заводская - Каширская - Малиновского. Неудобства связаны с работами на водопроводе по улице 2-ой Краснодарской.

Также отключения пройдут 25 июня с 09:00 по 26 июня до 09:00 в границах: ж/д пути - Набережная; Урицкого – Малиновского. Временные неудобства возникнут из-за переподключения водопровода по Всесоюзной.

В этот период местным жителям следует запастись водой.

Фото: Rostov.ru
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