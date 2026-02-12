Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Девять техногенных пожаров потушено в Ростовской области за сутки 11 февраля

Девять техногенных пожаров потушено в Ростовской области за сутки 11 февраля

В течение 11 февраля на территории Ростовской области были ликвидированы девять техногенных пожаров. К сожалению, одно из возгораний закончилось трагически – погиб человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Помимо пожаров, сотрудники экстренных служб реагировали и на другие чрезвычайные ситуации. На счету специалистов - также ликвидация последствий двух дорожно-транспортных происшествий.

Для оперативного и эффективного устранения последствий всех произошедших событий были задействованы 112 специалистов и 28 единиц техники.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика