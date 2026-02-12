Девять техногенных пожаров потушено в Ростовской области за сутки 11 февраля
В течение 11 февраля на территории Ростовской области были ликвидированы девять техногенных пожаров. К сожалению, одно из возгораний закончилось трагически – погиб человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
Помимо пожаров, сотрудники экстренных служб реагировали и на другие чрезвычайные ситуации. На счету специалистов - также ликвидация последствий двух дорожно-транспортных происшествий.
Для оперативного и эффективного устранения последствий всех произошедших событий были задействованы 112 специалистов и 28 единиц техники.