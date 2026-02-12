Концессионное соглашение о модернизации трамвая власти Ростова расторгнуто

Фото: Дондей

Власти Ростова приняли решение расторгнуть концессионное соглашение по модернизации трамвайной сети. Информация об этом прозвучала на рабочем совещания по обсуждению проекта Стратегии развития транспортной отрасли до 2030 года в донской столице. В нем принимали участие депутаты гордумы, а также директор дептранса Константин Лашенко.На встречи озвучили ряд важных решений. Одно из которых - расторжение концессионного соглашения о модернизации и создании инфраструктуры трамвая в донской столице между компанией «Синара – ГТР Ростов-на-Дону», администрацией Ростова-на-Дону и Ростовской областью.Как отметили депутаты, с этой организацией город не взаимодействует. Завершение строительства трамвайных путей в городе с участием данной компании уже завершено.Отметим, что соглашение было заключено в 2023 году. Проект оценивался в 61 млрд рублей. Прокладка трамвайных путей началась в три года назад в марте. Успели проложить от ул. Жданова до ул. Малиновского длиной 6,3 километра. На этот строительные работы остановились.Как организовать трамвайное движение в Левенцовке — это вопрос, который обсудят с горожанами.