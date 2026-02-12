Концессионное соглашение о модернизации трамвая власти Ростова расторгнуто
Власти Ростова приняли решение расторгнуть концессионное соглашение по модернизации трамвайной сети. Информация об этом прозвучала на рабочем совещания по обсуждению проекта Стратегии развития транспортной отрасли до 2030 года в донской столице. В нем принимали участие депутаты гордумы, а также директор дептранса Константин Лашенко.
На встречи озвучили ряд важных решений. Одно из которых - расторжение концессионного соглашения о модернизации и создании инфраструктуры трамвая в донской столице между компанией «Синара – ГТР Ростов-на-Дону», администрацией Ростова-на-Дону и Ростовской областью.
Как отметили депутаты, с этой организацией город не взаимодействует. Завершение строительства трамвайных путей в городе с участием данной компании уже завершено.
Отметим, что соглашение было заключено в 2023 году. Проект оценивался в 61 млрд рублей. Прокладка трамвайных путей началась в три года назад в марте. Успели проложить от ул. Жданова до ул. Малиновского длиной 6,3 километра. На этот строительные работы остановились.
Как организовать трамвайное движение в Левенцовке — это вопрос, который обсудят с горожанами.