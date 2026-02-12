Подземный переход на Кировском в Ростове закроют на капитальный ремонт

Фото: Donday

Жителей и гостей Ростова-на-Дону ожидает временное неудобство. До конца ноября 2026 года будет закрыт для пешеходов подземный переход, расположенный на пересечении проспекта Кировский и улицы Большая Садовая. Ограничения связаны с проведением масштабных работ по капитальному ремонту подземного сооружения.Движение пешеходов через переход будет полностью прекращено в период с 3 марта по 30 ноября 2026 года. Как сообщили в администрации города, на время ремонтных работ будет организован временный наземный пешеходный переход через проезжую часть улицы Большая Садовая. Новый временный переход обустроят с восточной стороны пересечения.Выбор подрядчика для проведения столь значительных работ, включая реставрацию уникального мозаичного панно, занял несколько месяцев. В итоге, в ноябре 2025 года победителем конкурса стало ООО «Реставрационно-строительная компания Интаура». Общая стоимость работ составит 47,4 миллиона рублей.Согласно проекту договора, в рамках капитального ремонта будут обновлены все элементы подземного перехода:- Поверхности: пол, ступени, стены.- Входные группы и парапеты.- Оборудование: заменят пандусы и подъемники, установят подвесные потолки.- Системы: будут внедрены световая навигация и система «Говорящий город», а также обновлены системы отопления, вентиляции и видеонаблюдения.- Инфраструктура: восстановят дренажную систему и внутренние технические помещения.- Художественное оформление: особое внимание будет уделено реставрации мозаичных панно с последующей обработкой стен.Закрытие перехода на продолжительный срок призвано обеспечить безопасность и качество выполнения всех запланированных работ, результатом которых станет обновленное и полностью функциональное подземное сооружение.