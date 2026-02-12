Восемь часов донские пожарные тушили крупное возгорание под Ростовом

Фото: МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.

Пожарным удалось полностью потушить крупное возгорание на шиномонтажной станции, расположенной в СНТ «Речник» Истоминского сельского поселения. По данным МБУ АР «УЧПС», ликвидация огня заняла около восьми часов.ЧП произошло вечером 11 февраля. По предварительной информации, пламя вспыхнуло на кровле шиномонтажного павильона. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты из Аксайского района и города Батайска.Борьба с огнем, охватившим площадь 156 квадратных метров, была напряженной. Окончательно ликвидировать возгорание удалось лишь к пяти утра 12 февраля.Подробности ЧП еще уточняются. Информации о пострадавших и погибших нет.