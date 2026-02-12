Врач из Ростовской области назвала неожиданные источники витамина С

Фото: Нейросеть

В период сезона простудных заболеваний, когда иммунитет особенно нуждается в поддержке, врач из Ростовской области Дарья Мелешко представила неожиданный список продуктов, богатых витамином C. Как сообщила специалист в интервью порталу DonDay, привычные цитрусовые далеко не всегда являются лидерами по содержанию этого важного витамина.По словам доктора Мелешко, шиповник занимает первое место среди растительных источников витамина C. В 100 граммах этого плода содержится от 425 до 1000 миллиграммов витамина, что делает его мощным средством для борьбы с простудами, особенно в виде отваров и сиропов.«Вторым неожиданным чемпионом», по мнению врача, является болгарский перец, особенно его красные и желтые сорта. Эти овощи содержат от 180 до 250 мг витамина C на 100 граммов. Один крупный болгарский перец может обеспечить организм более чем полной суточной нормой этого антиоксиданта.Дарья Мелешко также добавила в список ценных источников витамина C облепиху, черную смородину, киви, а также популярную зелень: петрушку, укроп и шпинат.Врач подчеркнула важность сбалансированного питания для крепкого иммунитета. Она рекомендовала включать в рацион разнообразные овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и белки, а также активно использовать перечисленные «чемпионы» по содержанию витамина C для укрепления здоровья и обогащения своего меню.Важно помнить и то, что витамин С разрушается при термической обработке, на свету и при контакте с кислородом. Для максимальной пользы продукты лучше употреблять свежими, а при нарезке потери могут достигать 40–60% за полчаса. Кроме того, суточная норма для взрослого составляет около 70–100 мг, поэтому 100 г шиповника или сладкого перца покрывают её многократно.