На севере Ростовской области отразили атаку дронов минувшей ночью

Фото: Donday

Минувшей ночью была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории северных районов Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.По его словам, в ночь на 12 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили беспилотники в воздушном пространстве Миллеровского, Шолоховского и Тарасовского районов.На данный момент информации о пострадавших среди населения или каких-либо последствиях на земле не поступало. Однако информация еще уточняется.