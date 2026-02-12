Новости
На севере Ростовской области отразили атаку дронов минувшей ночью

Минувшей ночью была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории северных районов Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в ночь на 12 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили беспилотники в воздушном пространстве Миллеровского, Шолоховского и Тарасовского районов.

На данный момент информации о пострадавших среди населения или каких-либо последствиях на земле не поступало. Однако информация еще уточняется.
Фото: Donday
