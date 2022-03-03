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Содержание гребного канала обойдется бюджету Ростова в 2,3 миллиона рублей

Содержание гребного канала обойдется бюджету Ростова в 2,3 миллиона рублей
В Ростове на содержание спортшколы «Гребной канал Дон» потратят более двух миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.

В документах указано, что МБУ «Спортивная школа города Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон» ищет подрядчика, который займется содержанием территории. В обязанности исполнителя входят уборка мусора с проезжей части, подметание тротуаров и уход за зелеными насаждениями (деревья, кустарники). В частности, последним нужно рыхлить землю, добавлять удобрения, поливать и убирать сорняки. Также необходимо регулярно скашивать газоны, камыши и сорняки, убирать осенью опавшие листья и очищать беговые дорожки.

Работы по содержанию острова запланированы с 1 апреля по 30 июня 2022 года. Услуга обойдется МКУ в 2,3 миллиона рублей. Оплачивать контракт планируют за счет средств городского бюджета. При этом униформа и обувь для работников, инвентарь, техоборудование и химсредства приобретает подрядчик за свои деньги.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону.
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