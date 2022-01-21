На охрану гребного канала потратят более двух миллионов рублей из бюджета города
МБУ «Гребной канал Дон» ищет охранников на ближайшие несколько месяцев. Соответствующий документ опубликовали на сайте государственных закупок 21 января.
По условиям договора исполнителю предстоит круглосуточно охранять территорию и поддерживать общественный порядок. Исключением не станут и праздники с выходными днями. Контракт рассчитан на пять месяцев - с 20 февраля по 30 июня. Площадь охраняемого объекта составит 120 гектаров. На территории нужно организовать пять постов. При необходимости сотрудники охраны могут привлекать отряды быстрого реагирования. Для обеспечения безопасности на стадионе ежедневно будут дежурить пять человек. В случае необходимости им разрешено применять приемы рукопашного боя и специальные средства (наручники, резиновые дубинки). Кроме того, у охранников будут с собой фонари и рация.
Общая сумма закупки составляет 2,4 миллиона рублей. Оплатить эту услугу МБУ планирует за счет городского бюджета.
Как сообщал Rostov.ru, на охрану стадиона имени Понедельника потратят 6,7 миллиона рублей за полгода. А «Ростов Арена» обойдется бюджету дороже в три раза - почти 44 миллиона рублей.