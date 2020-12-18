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На содержание Северного кладбища в Ростове потратят больше 18 миллионов рублей

На содержание Северного кладбища в Ростове потратят больше 18 миллионов рублей
МКУ «СГК» (Северное городское кладбище) ищет подрядчика, который обеспечит годовое содержание и обслуживание территории захоронения. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок 18 декабря.

Исполнитель должен выполнять работы по расчистке площадей от кустарников и мелколесья, подметание тротуаров и дорог с помощью спецтехники, заполнение емкостей водой и сбор мусора. Также в зимний период исполнителю контракта необходимо будет убирать с территории снег и посыпать противогололедными материалами, а в осенний - очищать территорию от опавшей листвы. Кроме того, в обязанности подрядчика входят уходовые работы за деревьями и зелеными насаждениями: полив, обрезка и вырезка сухих веток. Большинство работ исполнитель будет выполнять 10 раз в месяц, или 2-3 раза в неделю. Стоимость услуг составляет порядка 18,2 миллиона рублей, выделенных из городского бюджета.

Весной 2020 года, в преддверии Пасхи, из-за пандемии ввели запрет на посещение кладбищ. Предполагалось, что уборкой территории и могил займется администрация кладбища. Однако позже выяснилось, что за то время, пока люди не приходили самостоятельно убирать, захоронения оказались в запущении. Могилы замело листвой, памятники покрылись слоем пыли и грязи, а на территории остались сухие ветки. Хочется надеяться, что новый подрядчик будет более ответственно относиться к памяти умерших дончан.

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