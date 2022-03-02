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На содержание Зеленого острова в Ростове потратят более пяти миллионов рублей

На содержание Зеленого острова в Ростове потратят более пяти миллионов рублей
В Ростове на содержание Зеленого острова из городского бюджета выделят более пяти миллионов рублей. Информация об этом 4 марта появилась на сайте государственных закупок.

МКУ «Управление благоустройства Пролетарского района» ищет подрядчика, который будет следить за чистотой на Зеленом острове. Согласно контракту, в обязанности исполнителя входит уборка мусора с проезжей части, подметание тротуаров и уход за зелеными насаждениями (деревья, кустарники, розы). в частности последним нужно рыхлить землю, добавлять удобрения, поливать и убирать сорняки. Также необходимо регулярно скашивать газон и сорняки, убирать осенью опавшие листья, мыть урны и скамейки.

Работы по содержанию острова запланированы с 1 мая по 15 ноября 2022 года. Услуга обойдется МКУ в 5,1 миллион рублей. Оплачивать контракт планируют за счет средств городского бюджета.
Фото: bg.rostov-gorod.ru.
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