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В Ростове на торги за 274 миллиона выставили здание института

В Ростове на торги за 274 миллиона выставили здание института
В Ростове на торги выставили здание института на улице Литвинова, 4. Соответствующая информация появилась на сайте торговой площадки «Российский аукционный дом».

По этому адресу зарегистрирована организация «Южэнергосетьпроект, занимающаяся проектированием электрических линий и подстанций. Компания является филиалом ООО «Энерго-Юг», выполняющего проектно-изыскательные работы в области энергетики.

На торги выставлено восьмиэтажное здание, принадлежащее компании. Там проведено отопление, есть свет и вода. Площадь постройки составляет более 8 тысяч квадратных метров. Помимо института, на продажу выставлен земельный участок площадью 4,6 тысячи соток. Общую стоимость объектов оценили в 274,3 миллиона рублей.

В настоящее время на некоторых этажах здания помещения сданы в аренду. Торги по продаже состоятся 17 января.

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