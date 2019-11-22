В Ростове на торги за 274 миллиона выставили здание института



В Ростове на торги выставили здание института на улице Литвинова, 4. Соответствующая информация появилась на сайте торговой площадки «Российский аукционный дом».



По этому адресу зарегистрирована организация «Южэнергосетьпроект, занимающаяся проектированием электрических линий и подстанций. Компания является филиалом ООО «Энерго-Юг», выполняющего проектно-изыскательные работы в области энергетики.



На торги выставлено восьмиэтажное здание, принадлежащее компании. Там проведено отопление, есть свет и вода. Площадь постройки составляет более 8 тысяч квадратных метров. Помимо института, на продажу выставлен земельный участок площадью 4,6 тысячи соток. Общую стоимость объектов оценили в 274,3 миллиона рублей.



В настоящее время на некоторых этажах здания помещения сданы в аренду. Торги по продаже состоятся 17 января.