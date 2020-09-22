Дорожную разметку в Ростове-на-Дону нанесет компания с 12 сотрудниками в штате
Власти Ростова-на-Дону определились с подрядчиком, который нанесет в городе дорожную разметку. Обновленная информация появилась 23 сентября на сайте госзакупок.
Ранее Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону разместил информацию о поиске компании, которая должна будет нанести дорожную разметку в городе. За 5 миллионов рублей из городского бюджета на улицах донской столицы должна появиться новая разметка.
Победителем оказалась компания «Сфера». Организация предложила наименьшую цену - всего 838 тысяч рублей вместо заявленных почти пяти миллионов.
ООО «Сфера» на рынке строительства – с 2005 года. Основным видом деятельности организации является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Любопытным остается, как компания с 12 сотрудниками в штате нанесет разметку по всему городу, а также чем обоснован такой большой разрыв в стоимости работ.