Смертность от COVID-19 в Ростовской области за год выросла на 533%

В Ростовской области число умерших от коронавируса за год увеличилось на 533%. Актуальные данные опубликовал Росстат.В июле 2020 года медики зарегистрировали 135 случаев летальных исходов среди пациентов ковидных госпиталей.Через некоторое время эпидситуация в регионе улучшилась, и ограничения стали постепенно ослаблять. Вместе с тем увеличивалось число смертей среди заболевших коронавирусом. В июле 2021 года количество умерших от COVID-19 за месяц достигло 720 - на 533% больше, чем год назад. У девяти из умерших в июле не выявили инфекцию, а еще у девяти опасная болезнь не стала основной причиной смерти.Всего с начала 2021 года на Дону скончались 40 425 человек. Это на 120% (или 6 928 человек) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.Ситуация по опасной инфекции остается напряженной. Ежедневно медики регистрируют несколько сотен новых заболевших. Растет и число смертей. За последние сутки скончались 28 жителей Ростовской области.