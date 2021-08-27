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Смертность от COVID-19 в Ростовской области за год выросла на 533%

Смертность от COVID-19 в Ростовской области за год выросла на 533%
В Ростовской области число умерших от коронавируса за год увеличилось на 533%. Актуальные данные опубликовал Росстат.

В июле 2020 года медики зарегистрировали 135 случаев летальных исходов среди пациентов ковидных госпиталей.

Через некоторое время эпидситуация в регионе улучшилась, и ограничения стали постепенно ослаблять. Вместе с тем увеличивалось число смертей среди заболевших коронавирусом. В июле 2021 года количество умерших от COVID-19 за месяц достигло 720 - на 533% больше, чем год назад. У девяти из умерших в июле не выявили инфекцию, а еще у девяти опасная болезнь не стала основной причиной смерти.

Всего с начала 2021 года на Дону скончались 40 425 человек. Это на 120% (или 6 928 человек) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ситуация по опасной инфекции остается напряженной. Ежедневно медики регистрируют несколько сотен новых заболевших. Растет и число смертей. За последние сутки скончались 28 жителей Ростовской области.

Фото: РИА Воронеж.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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