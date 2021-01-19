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Число умерших от коронавируса в Ростовской области приблизилось к 2,5 тысячи

Число умерших от коронавируса в Ростовской области приблизилось к 2,5 тысячи
С начала пандемии коронавирус забрал жизни 2 422 жителей Ростовской области. Из них 25 человек скончались за сутки с 20 по 21 января.

От инфекции умерли 13 женщин, самой молодой из которых было 36 лет, а пожилой — 88. Не стало и 12 мужчин в возрасте от 50 до 82 лет. По информации регионального правительства, все они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. COVID-19 усугубил болезни, что привело к летальному исходу.

Растет и число инфицированных. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 390 человек. Всего за период пандемии коронавирус выявили у 59 878 жителей Ростовской области.

Ситуация по COVID-19 остается напряженной. Медики ежедневно регистрируют по несколько сотен заболевших. Коечный фонд практически переполнен, а в аптеках зачастую нет в продаже необходимых лекарств.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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