Число умерших от коронавируса в Ростовской области приблизилось к 2,5 тысячи

С начала пандемии коронавирус забрал жизни 2 422 жителей Ростовской области. Из них 25 человек скончались за сутки с 20 по 21 января.От инфекции умерли 13 женщин, самой молодой из которых было 36 лет, а пожилой — 88. Не стало и 12 мужчин в возрасте от 50 до 82 лет. По информации регионального правительства, все они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. COVID-19 усугубил болезни, что привело к летальному исходу.Растет и число инфицированных. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 390 человек. Всего за период пандемии коронавирус выявили у 59 878 жителей Ростовской области.Ситуация по COVID-19 остается напряженной. Медики ежедневно регистрируют по несколько сотен заболевших. Коечный фонд практически переполнен, а в аптеках зачастую нет в продаже необходимых лекарств.