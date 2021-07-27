От коронавируса скончались еще 28 человек в Ростовской области

В Ростовской области растет число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 28 по 29 июля вирус забрал жизни 28 человек. Самый молодой из умерших - 35-летний мужчина. Также инфекцию не смогли побороть 17 женщин от 55 до 82 лет и 10 мужчин - от 62 лет до 91 года. Всего за период пандемии скончались 5 140 человек. Донской регион остается на четвертом месте по числу умерших от коронавируса. В лидирующую тройку вошли Москва (25 477 человек), Санкт-Петербург (19 104) и Московская область (7 147).Увеличилось и количество зараженных COVID-19. За минувшие сутки положительные результаты тестов на коронавирус получило рекордное число человек с начала пандемии - 403. Всего медики выявили 108 782 случая инфицирования. Большинство из них - молодежь и люди от 46 до 65 лет, проживающие в Ростове-на-Дону.