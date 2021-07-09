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За год смертность от COVID-19 в Ростовской области выросла на 750%

За год смертность от COVID-19 в Ростовской области выросла на 750%
В Ростовской области число умерших от коронавируса за год увеличилось на 750%. Актуальные данные опубликовал Росстат.

В мае 2020 года медики зарегистрировали 65 случаев летальных исходов среди пациентов ковидных госпиталей. Тогда в донском регионе действовали жесткие карантинные меры, а многие предприятия из сферы обслуживания были закрыты.

Через некоторое время эпидситуация в регионе улучшилась, и ограничения стали постепенно ослаблять. Вместе с тем увеличивалось число смертей среди заболевших коронавирусом. В мае 2021 года количество умерших от COVID-19 за месяц достигло 473 - на 750% больше, чем год назад.

Ситуация по опасной инфекции остается напряженной. Ежедневно медики регистрируют несколько сотен новых заболевших. Растет и число смертей. За последние сутки скончались 20 жителей области.

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 и снова ужесточили некоторые карантинные меры. Однако положительный результат этих действий пока не отразился в статистике.

Кроме того, специалисты посчитали смертность и тех, кто болел коронавирусом, и болезнь оказала существенное влияние. В мае 2020 года выявили два таких случая. В мае 2021 года подобных случаев не зафиксировали.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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