За год смертность от COVID-19 в Ростовской области выросла на 750%

В Ростовской области число умерших от коронавируса за год увеличилось на 750%. Актуальные данные опубликовал Росстат.В мае 2020 года медики зарегистрировали 65 случаев летальных исходов среди пациентов ковидных госпиталей. Тогда в донском регионе действовали жесткие карантинные меры, а многие предприятия из сферы обслуживания были закрыты.Через некоторое время эпидситуация в регионе улучшилась, и ограничения стали постепенно ослаблять. Вместе с тем увеличивалось число смертей среди заболевших коронавирусом. В мае 2021 года количество умерших от COVID-19 за месяц достигло 473 - на 750% больше, чем год назад.Ситуация по опасной инфекции остается напряженной. Ежедневно медики регистрируют несколько сотен новых заболевших. Растет и число смертей. За последние сутки скончались 20 жителей области.В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 и снова ужесточили некоторые карантинные меры. Однако положительный результат этих действий пока не отразился в статистике.Кроме того, специалисты посчитали смертность и тех, кто болел коронавирусом, и болезнь оказала существенное влияние. В мае 2020 года выявили два таких случая. В мае 2021 года подобных случаев не зафиксировали.