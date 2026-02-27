Следующие через Ростов поезда 27 февраля задерживаются на 6 часов

Фото: Rostov.ru

Поезда, следующие через Ростов, задерживаются на шесть часов. Временные меры действуют из-за приостановки движения на Крымском мосту, сообщили в пресс-службе СКЖД.Напомним, по данным на 08:00, были задержаны семь поездов, следующие через Ростов-на-Дону: № 92 Москва – Севастополь, № 196 Москва – Симферополь, № 162 Пермь – Симферополь, № 67 Симферополь – Москва, № 77 Симферополь – Санкт-Петербург, № 195 Симферополь – Москва, № 91 Севастополь – Москва. Время задержки составляло от 1 до 3,5 часа.По данным на 11:00, задерживаются маршруты в Крым: № 091/092 Москва - Севастополь, отправлением 25 февраля – на 2 часа, № 161/162 Пермь - Симферополь, отправлением 24 февраля, – на 30 минут. Из Крыма, следующие через Ростов: № 067/068 Симферополь - Москва, отправлением 26 февраля, задерживается на 3 часа, № 077/078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 26 февраля, задерживается на 1 час.Другие ранее задержанные поезда уже прибыли на станции.