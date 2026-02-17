Следующие через Ростов поезда массово задерживаются из-за перекрытия Крымского моста

Фото: СКЖД

Следующие через Ростов поезда массово задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Об этом проинформировали в пресс-службе СКЖД 17 февраля.Всего 16 поездов «Таврия» идут с задержкой. Среди них половина составов следует в Крым:- № 077/078 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 15 февраля (задерживается на 10,5 часа);- № 007/008 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 15 февраля (задерживается на 8,5 часа);- № 327/328 Кисловодск - Симферополь, отправлением 16 февраля (задерживается на 7 часов);- № 091/092 Москва - Севастополь, отправлением 15 февраля (задерживается на 6,5 часа);- № 315/316 Адлер - Симферополь, отправлением 16 февраля (задерживается на 6 часов);- № 195/196 Москва - Симферополь, отправлением 15 февраля (задерживается на 6 часов);- № 161/162 Пермь - Симферополь, отправлением 14 февраля (задерживается на 6,5 часа);- № 027/028 Москва - Симферополь, отправлением 16 февраля (задерживается на 4 часа).Вдобавок с запозданием следуют поезда, следующие из Крыма:- № 027/028 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля (задерживается на 11 часов);- № 315/316 Симферополь - Адлер, отправлением 16 февраля (задерживается на 9,5 часа);- № 007/008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля (задерживается на 9,5 часа);- № 067/068 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля (задерживается на 8,5 часа);- № 327/328 Симферополь - Кисловодск, отправлением 16 февраля (задерживается на 8 часов);- № 077/078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля (задерживается на 6,5 часа);- № 195/196 Симферополь - Москва, отправлением 16 февраля (задерживается на 5,5 часа);- № 091/092 Севастополь - Москва, отправлением 16 февраля (задерживается на 5 часов).Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.