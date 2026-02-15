Следующие через Ростов-на-Дону поезда задерживаются
Следующие поезда через Ростов задерживаются. Об этом 15 февраля сообщает СКЖД.
Причиной задержки стали меры, введенные на Крымском мосту. Это делается для безопасности жителей. В том числе задерживаются:
– № 78 Санкт-Петербург – Симферополь;
– № 8 Санкт-Петербург – Севастополь;
– № 328 Кисловодск – Симферополь;
– № 92 Москва – Севастополь;
– № 316 Адлер – Симферополь;
– № 196 Москва – Симферополь;
– № 28 Москва – Симферополь;
– № 27 Симферополь – Москва;
– № 315 Симферополь – Адлер;
– № 7 Севастополь – Санкт-Петербург;
– № 67 Симферополь – Москва;
– № 327 Симферополь – Кисловодск;
– № 77 Симферополь – Санкт-Петербург;
– № 195 Симферополь – Москва;
– № 91 Севастополь – Москва.
Время отставания от графика - от 30 минут до 7 часов. Дело находится на контроле Южной транспортной прокуратуры.