Четыре человека пострадали в ДТП в Аксайском районе

Четыре человека пострадали в ДТП в Аксайском районе. Авария произошла 27 февраля на Щепкинском шоссе

По данным МБУ АР УЧПС, произошло столкновение двух легковушек. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
Фото: МБУ АР УЧПС
