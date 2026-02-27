Красный уровень ракетной опасности объявили в Ростовской области
Красный уровень ракетной опасности объявили в Ростовской области. Экстренное сообщение поступило 27 февраля около 11:30.
Людям рекомендуется сохранять спокойствие и зайти в помещения.
