В 11 районах Ростовской области в 2026 году прогнозируют нашествие саранчовых

В Ростовской области ведется активная подготовка к возможному нашествию саранчи в 2026 году. Как сообщили в региональном Россельхозцентре, особое внимание уделяется приграничным территориям, где уже отмечена высокая численность вредителей.

По оценкам специалистов, в зоне риска находятся районы Восточной природно-хозяйственной зоны, в том числе Орловский, Зимовниковский, Ремонтненский, Дубовский и Заветинский. Кроме того, очаги вредителей могут появиться в Пролетарском, Песчанокопском и Сальском районах.

В прошлом, 2025 году, для выявления стадных видов саранчовых было обследовано более 35 тысяч гектаров. В Заветинском и Дубовском районах были обнаружены личинки марокканской саранчи на площади 330 гектаров. На 41 гектаре зафиксировано превышение экономического порога вредоносности, который составляет 2 экземпляра саранчи на квадратный метр.
Фото: Россельхозцентр по Ростовской области.
