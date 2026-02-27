В 11 районах Ростовской области в 2026 году прогнозируют нашествие саранчовых

Фото: Россельхозцентр по Ростовской области.

В Ростовской области ведется активная подготовка к возможному нашествию саранчи в 2026 году. Как сообщили в региональном Россельхозцентре, особое внимание уделяется приграничным территориям, где уже отмечена высокая численность вредителей.По оценкам специалистов, в зоне риска находятся районы Восточной природно-хозяйственной зоны, в том числе Орловский, Зимовниковский, Ремонтненский, Дубовский и Заветинский. Кроме того, очаги вредителей могут появиться в Пролетарском, Песчанокопском и Сальском районах.В прошлом, 2025 году, для выявления стадных видов саранчовых было обследовано более 35 тысяч гектаров. В Заветинском и Дубовском районах были обнаружены личинки марокканской саранчи на площади 330 гектаров. На 41 гектаре зафиксировано превышение экономического порога вредоносности, который составляет 2 экземпляра саранчи на квадратный метр.