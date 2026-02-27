Фото: Дондей

В Ростове жильцам аварийного дома на Ивановского не вернут взносы по капремонту. Об этом проинформировала редакция Donday.На очередной встрече с представителями администрации Октябрьского района 26 февраля жителям сообщили, что ни одному собственнику не будет произведен возврат денежных средств. Как отметила представитель Фонда капитального ремонта, по дому было собрано 3,9 млн рублей, расходы на ремонт составили больше 7 млн рублей.Накопленные долги за полгода по капремонту аннулируются после того, как дом перейдет в собственность городской администрации.С платежами за отопление ситуация сложнее. Жильцов из третьего подъезда эвакуировали еще 1 октября, однако платежи за отопление приходят каждый месяц. Представители «Теплокоммунэнерго» заявили, что тепло подается, и за него надо платить. Первый заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ и строительства, Дмитрий Лаза пообещал встретиться с руководителями компании и добиться пересчета платежек.