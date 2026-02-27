Новости
В донском регионе в ДТП с участием грузовика пострадали три человека

В Ростовской области в ДТП с участием грузовика пострадали три человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция по Ростовской области.

Столкновение произошло утром 27 февраля в Неклиновском районе на трассе Таганрог - Фёдоровка. По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика «МАЗ», поворачивая на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой Грантой», за рулем которой был 55-летний мужчина.

В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля, включая 17-летнего юношу, получили травмы и были госпитализированы.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
