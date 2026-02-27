На Дону продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда до 2 марта

Фото: Гидрометцентр

На Дону продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Об этом свидетельствуют данные специалистов Гидрометцентра.Желтый уровень опасности говорит о том, что погодные условия несут потенциальную опасность. В это время возможны обильные осадки, грозы, молнии, сильные порывы ветра, высокие или низкие температуры и другие явления.Согласно прогнозам метеорологов, местами в донском регионе ожидается гололед. Период предупреждения продлится до девяти утра 2 марта.Ледяная корка ухудшает сцепление колес транспорта с дорогой. Из-за этого машины плохо реагируют на руление и торможение. Автовладельцам настоятельно рекомендуют быть внимательнее на проезжей части, соблюдать дистанцию и снижать скоростной режим. Пешеходам необходимо снимать наушники и переходить дорогу только в предназначенных для этого местах.