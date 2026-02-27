Недоимка по налогам за прошлый год снизилась на 10% в Ростовской области

Фото: Donday

За прошедший 2025 год налоговая служба Ростовской области добилась значительных успехов в работе, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Как сообщил первый заместитель губернатора Алексей Господарев на расширенной коллегии УФНС по Ростовской области, ключевой показатель — недоимка по налогам — существенно снизился, сократившись на 10%.Эти позитивные изменения произошли на фоне общего роста налоговых доходов региона. Несмотря на вызовы, с которыми столкнулся бюджет в 2025 году, объем поступивших налогов увеличился на 4,4% по сравнению с 2024 годом, достигнув внушительной суммы в 337,4 миллиарда рублей. Алексей Господарев подчеркнул, что львиная доля этих средств — 95% — поступает в областной бюджет именно благодаря эффективной работе налоговой службы.Особо стоит отметить значительное повышение эффективности судебной работы по взысканию налоговой задолженности. В 2025 году количество выигранных судебных процессов, в рамках которых средства были взысканы в пользу бюджета, выросло на впечатляющие 82%.